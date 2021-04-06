نعال يرماك وكوليبا...كيف انتهك أعضاء وفد زيلينسكي الآداب في قطر

تُظهر الصور أنه خلال حفل الاستقبال، جلس رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك ووزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا وهما يضعان ساقا فوق ساق، مما يُظهر نعال أحذيتهما.

وقال الخبير في شؤون الدول العربية الدبلوماسي أندريه رومانيوك للموقع: "الجلوس ووضع الساق على الساق غير مسموح به. تعتبر القدمان غير نظيفة، ولهذا السبب، أثناء الجلوس، لا يجب إظهار نعل الحذاء. الطريقة التي جلس بها أعضاء الوفد هي مظهر من مظاهر عدم الاحترام الشديد".

كما أشار إلى أن فتاة من الوفد الأوكراني انتهكت أيضًا قواعد الآداب، حيث يجب على النساء في مثل هذه المناسبات ارتداء بدلة بنطلون أو تنورة طويلة.

بعد رد فعل عنيف على الشبكات الاجتماعية، تمت إزالة الصور من الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس أوكرانيا.