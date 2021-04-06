تقرير إسرائيلي يكشف عدد اليهود في العالم

كشف تقرير رسمي إسرائيلي عن تعداد اليهود في العالم، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ "ذكرى الكارثة والبطولة"، الذي يوافق بعد غد الخميس 8 أبريل/نيسان.

و"ذكرى الكارثة والبطولة" هي ذكرى يحيي الإسرائيليون وبعض اليهود في العالم فيها ذكرى المحرقة النازية (هولوكوست)وعمليات التمرد التي قام اليهود بها تلك الأيام.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي، فإن عدد اليهود في العالم بلغ حتى نهاية عام 2019، نحو 14 مليونا و800 ألف، وهو نفس العدد الذي كان عليه عام 1925، على ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتظهر البيانات أيضا أنه في عام 1939، عشية الحرب العالمية الثانية، كان عدد اليهود في العالم 16.6 مليون، وفي عام 1948، عشية قيام دولة إسرائيل، كان عدد اليهود في العالم 11.5 مليون، منهم 650.000 يعيشون في إسرائيل (6%).

وحول خارطة توزيع اليهود في العالم الآن، كشف مكتب الإحصاء أن 12.3 مليون منهم (أكثر من 83%) يعيشون في دولتين - إسرائيل والولايات المتحدة. ويبلغ عدد اليهود في إسرائيل 6.8 مليون وفي الولايات المتحدة 5.7 مليون.

كما يعيش 448 ألف يهودي في فرنسا، و393 ألفا في كندا، و292 ألفا في بريطانيا، و180 ألفا في الأرجنتين، و155 ألفا في روسيا، و118 ألفا في ألمانيا، و118 ألفا في أستراليا.

وبحسب المعطيات، يعيش 46% من يهود العالم في إسرائيل - 5.3 مليون من مواليد إسرائيل ونحو 1.5 مليون ولدوا في الخارج - مليون منهم في أوروبا وأمريكا، و289 ألفا في أفريقيا و159 ألفا في دول في القارة الآسيوية.