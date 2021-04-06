الدبيبة: بحثنا مع رئيس وزراء إيطاليا تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة

وبحسب بيان نشرته الحكومة الليبية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد عقد الدبيبة ودراغي مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب لقائهما صباح اليوم الثلاثاء، أثنى فيه الدبيبة على زيارة المسئول الإيطالي خاصة أنها الأولى لرئيس وزراء إيطاليا خارج بلاده عقب توليه مهام منصبه.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إٔن بلاده مستعدة لبناء شراكة استراتيجية مع إيطاليا شعارها "سيادة ليبيا أولاً"، مشيداً بالدور الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار في ليبيا، وأنها من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف.

ووفقا للبيان، فقد تناولت مباحثات الدبيبة ودراغي تفعيل المعاهدة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008، خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الدبيبة أن حكومته تتطلّع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات للطيران بين شركات البلدين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ورجال الأعمال والمرضى، مشيرا إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء المضمّنة في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، بالإضافة للمباحثات مع شركة إيني بالخصوص.

وبحسب البيان، فقد أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع كذلك للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة.

وعن ملف الهجرة غير الشرعية، قال الدبيبة إن إيطاليا وليبيا تعانيان تحدياً مشتركاً في هذا الملف، مشيراً إلى أنه ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد، بل يجب أن يسهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.

وكشف عن اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.

من جهته عبر السيد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عن شكره للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حيث أكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم حكومته لليبيا وتدل على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مُبينا تطلعه للمضي قدما في العلاقة مع الاحترام التام لسيادة ليبيا.

وأضاف السيد دراغي على أهمية استمرار وقف اطلاق النار والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.

وأشار السيد دراغي إلى المباحثات تضمن التعاون في عدد من المجالات وخاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي.

وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة في إيطاليا.

وأكد السيد دراغي أن إيطاليا راضية عما تقوم به السلطات الليبية لإنقاذ المهاجرين وأنها تقف إلى جانب ليبيا؛ لأنه أمر إنساني وأن المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية بل تنشأ من الحدود الجنوبية وهو أمر أبدى فيه الاتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية في هذا الجانب.