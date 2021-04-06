مطالبات فرنسية بتمديد المدة المسموحة لإجراء الإجهاض

ونشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية نص البيان: "نحن 343 امرأة قادرات على التخلص من الحمل، ونطالب بإضفاء الشرعية على الإجهاض بعد انتهاء الموعد النهائي وتمديده إلى أربعة عشر أسبوعًا".

وأكدت الوثيقة على أهمية السماح لأي امرأة بالتخلص من حملها بحرية ودون عوائق.

وتابع البيان: "إذا تم إجراء أكثر من 210000 عملية إجهاض كل عام في فرنسا، فهذا يعني أن 3000 إلى 5000 امرأة، تجاوزت مدة حملها اثني عشر أسبوعًا، كان يتوجب عليهن السفر إلى الخارج لإجراء الإجهاض، وأخريات، ينجبن أطفالا من حمل غير مرغوب فيه بسبب افتقادهن للإمكانيات".

ويسمح القانون الفرنسي بإنهاء الحمل خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل. بالإضافة إلى ذلك يُحظر على الصحافة نشر تقييمات سلبية لهذه العملية والتجارب المتعلقة بها.