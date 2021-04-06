كيف يستعد الطيران الحربي الأمريكي لحرب عالمية ثالثة

أجرت القوات الجوية الأمريكية، أخيرا، عملية تدريبية ظهر فيها ما يمكن أن يواجه الطيارين الأمريكيين في حرب حقيقية.

وأفادت مجلة "ذي ناشيونال إنترست" العسكرية أن القوات المشاركة في عملية "ريد فلاغ" التدريبية واجهت عدوا محنكا مدججا بالأسلحة يملك وسائط الدفاع الجوي المتطورة ومقاتلات الجيل الخامس.

وتبين من تقرير القوات الجوية الأمريكية عن العملية التدريبية أن القوات المسلحة الأمريكية تعد عدتها لحرب عالمية جديدة. فقد كشف التقرير أن مناورات "ريد فلاغ" تهدف إلى إعداد القوات الأمريكية لحرب متعددة المجالات.

ويبقى تكتيك المعركة الجوية هو المحور الأساسي لمناورات "ريد فلاغ"، ولكن سيناريو المناورات يأخذ في الاعتبار أيضا التهديدات التي يمكن أن تظهر في الفضاء حول الأرض والمجال الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة يجب أن تكون مستعدة للرد على أي تهديدات واجتياز أي عقبة يضعها العدو لمنعها من تحقيق المهمة المطروحة عليها بنجاح.