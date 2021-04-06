إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في ولاية ميرلاند... فيديو

أكدت البحرية الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار في قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية في ولاية ميرلاند، أسفر، كما أفادت الشرطة في وقت سابق، عن وقوع إصابتين على الأقل ومقتل المنفذ.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان نُشر على حسابها على "تويتر": "البحرية الأمريكية تؤكد وقوع إطلاق نار بين جنود في فورت ديتريك في ولاية ميرلاند".

#USNavy can confirm there was an active shooter incident at Fort Detrick, MD involving U.S. Navy Sailors. We will continue to update with additional details as the situation evolves. — U.S. Navy (@USNavy) April 6, 2021

​وأضاف البيان أنه "تم تحييد مطلق النار، وهو جندي في مستشفى تابع للبحرية الأمريكية"، مشيرة إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب، وسوف تعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.

ووفق حساب شرطة مقاطعة فريدريك، فإن الحادث تسبب في وقوع إصابتين.

ACTIVE SHOOTER TAKEN DOWN AT FT. DETRICK IN FREDERICK: Aerial images from SKYFOX on the scene in Frederick, Md. where an active shooter has been taken down at Ft. Detrick. DETAILS: https://t.co/fK3sYHA55h pic.twitter.com/fOvKFSg1rX — FOX 5 DC (@fox5dc) April 6, 2021

وقالت الشرطة إن الشخصين اللذين أطلق النار عليهما أصيبا بجروح خطيرة، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

كما أشارت السلطات إلى أن "الوقت لا يزال مبكرا لإعطاء تفاصيل حول ما حدث".

وأضافت أن "الأمور تتطور وما زلنا بانتظار جمع الأدلة والوقائع وليس هناك معلومات حتى الآن حول ملابسات الحادث".