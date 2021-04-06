وكالة: بايدن يعلن خبرا سارا بشأن تطعيم الأمريكيين

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن أن جميع البالغين في أنحاء الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين للحصول على لقاحات "كوفيد 19" بحلول 19 أبريل/ نيسان، في موعد مبكر عما كان مقررا في السابق.

وقال البيت الأبيض إن بايدن غيّر الموعد النهائي للأهلية الكاملة من 1 مايو/ أيار إلى 19 أبريل، بعد التقدم السريع في جميع الولايات الخمسين في إطلاق اللقاح، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في الإدارة، قوله إن الإعلان سيصدر عن الرئيس الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

كتب بايدن في تغريدة اليوم:

الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن معركتنا ضد كوفيد، علينا أن نتحمل بينما يتم تطعيم الجميع، استمر في ارتداء القناع، وحافظ على التباعد الاجتماعي، واغسل يديك. دعونا نحارب هذا حتى النهاية.

كان من المقرر أن يزور بايدن موقعا للتطعيم في ولاية فرجينيا، خارج واشنطن مباشرة، يوم الثلاثاء، قبل الإدلاء بتصريحات حول الموضوع في البيت الأبيض.

تجاوزت أمريكا الهدف الأول لبايدن، المتمثل في إعطاء مليون جرعة لقاح يوميا، منذ فترة طويلة، وقال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في البيت الأبيض، آندي سلافيت، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "تحقق الآن في المتوسط 3.1 مليون حقنة يوميا خلال فترة الأيام السبعة الأخيرة".