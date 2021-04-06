وزير الشباب والرياضة المصري لـ "سبوتنيك": نخطط لإقامة معسكرات متبادلة بين القاهرة وموسكو

قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن التعاون بين مصر وروسيا على مستوى الشباب والرياضة يشمل العديد من الأنشطة.

وتابع في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه الأنشطة تشمل التدريب والتعليم في الرياضة، مضيفا: "نخطط لإقامة المعسكرات المتبادلة حين تكون الظروف مواتية".

وأوضح صبحي أن التعاون بين البلدين يشمل تنمية العلاقات وتبادل الزيارات والمجالات التطويرية التي تهم الفكر الشبابي طبقا للتغيرات الحادثة في العالم.

وشارك أشرف صبحي في احتفالية الذكرى الـ 60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسي "يورى غاغارين"، التي أقيمت في القاهرة اليوم الثلاثاء، حيث شدد على أن العلاقة بين البلدين تنعكس بشكل قوي على جميع المستويات، في حين أن قوة العلاقة بين الزعيمين المصري والروسي، عززت التعاون الكبير والوثيق في جميع المجالات بما فيها مجال الشباب والرياضة.

وأقيمت الاحتفالية بحضور سفير روسيا غيورغي بوريسينكو، ورائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، وممثلي وكالة الفضاء المصرية.

وكان أول رائد فضاء في العالم من أصل روسي وهو "يوري ألكسيفيتش غاغارين"، الذي ولد في 9 مارس/ آذار 1934 وتوفي 27 مارس 1968، وكان أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12 أبريل/ نيسان 1961، على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك1".