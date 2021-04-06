تسجيل
17:38 GMT06 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مجموعة من الإيغور يعيشون في تركيا خلال احتجاجات ضد ما يزعمون أنه قمع من قبل الحكومة الصينية لمسلمي الإيغور في مقاطعة شينجيانغ الغربية

    تركيا تستدعي السفير الصيني على خلفية منشورات في تويتر

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1046360576_0:144:3072:1872_1200x675_80_0_0_6466ab0d4dcaa28d518e320d9912f65c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104061048596161-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/

    استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الصيني في أنقرة، اليوم الثلاثاء، بسبب انزعاجها من منشورات نشرتها السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على تصريحات سياسيين أتراك بشأن شعب الإيغور.

    أنطاكيا – سبوتنيك. وأبلغت الخارجية التركية السفير الصيني في أنقرة انزعاجها من "تغريدة" السفارة الصينية على موقع "تويتر".

    أفراد من أقلية مسلمة في غرب الصين في منطقة شينجيانغ المسلمة بشكل رئيسي في 30 يوليو 2008
    © AFP 2021 / PETER PARKS
    لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب "انتهاكات حقوق مسلمي الإيغور"

    وكانت السفارة الصينية في أنقرة شاركت، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، منشورا أعربت فيه عن ردة فعلها حيال تصريحات رئيس بلدية العاصمة، منصور ياواش، ورئيسة حزب الخير المعارض، مرال أكشنر؛ بشأن أتراك الإيغور، مع الإشارة إليهما في المنشور.

    وقالت السفارة الصينية في منشورها: "منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية؛ وهذه حقيقة معترف بها عالميا، ولا جدل عليها".

    وأضافت: "ترفض الصين بحزم مساس أي شخص أو قوة بسيادتها ووحدة أراضيها، وتدين ذلك بشدة"، مؤكدة أن الصين تحتفظ بحق الرد على ذلك.

    وقال ياواش، عبر "تويتر": "على الرغم من مرور 31 عاما، ما زلنا نشعر بالألم لمذبحة تركستان الشرقية؛ كما في اليوم الأول".

    من جانبها، قالت أكشنر: "في ذكرى مجزرة بارين، أحيي ذكرى وفاة أبناء تركستان الشرقية، الذين لم يخضعوا للعبودية الصينية. لن ننسى أبناء جلدتنا الذين يرزحون تحت الأسر، ولن نصمت أمام الظلم الذي يتعرضون له. لا بد أن تصبح تركستان الشرقية مستقلة يوما ما".

    وكان رئيس بلدية أنقرة ورئيسة حزب الخير نشرا منشورين على موقع "تويتر"، وصفا فيهما الاشتباكات التي وقعت في مدينة "بارين" في مقاطعة شينجيانغ، في 5 نيسان/ أبريل عام 1990، بـ "المجرزة".

    تعتبر أقلية الإيغور في الصين، واحدة من بين 55 أقلية عرقية في البلاد؛ وتدعي بعض التقارير الإعلامية، أن شعب الإيغور المسلم يتعرض للتمييز؛ وهو ما تنفيه الصين رسميا.

    ويبلغ عدد الإيغور في الصين نحو 11 مليون شخص، ويشكلون نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينجيانغ.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار بين أزهار حوذان (Ranunculus) في حديقة ذا فلاور فيلدز في كارلسباد، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 31 مارس 2021
    50 فدانا من السعادة... افتتاح حديقة من الحوذان أمام الزوار في كاليفورنيا
    روسيا لن تسمح لأحد بالتحدث معها بلغة القوة
    روسيا لن تسمح لأمريكا بالتحدث معها بلغة القوة
    إنفوجرافيك.. حقيقة مرض التوحد وأبرز علاماته
    مرض التوحد وأبرز علاماته
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك