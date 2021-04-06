موسكو توضح متى يمكن حدوث اتصالات مباشرة بين أمريكا وإيران

قال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن الولايات المتحدة وإيران مستعدتان لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا الى عدم وقوع "مناوشات" أثناء اجتماع فيينا.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف الدبلوماسي الروسي: "يقول كل من الإيرانيين والأمريكيين إنهم مستعدون لذلك، ولم ألاحظ أي تبادل للكلمات "الحادة"، رغم أن الإيرانيين بالطبع ينتقدون الولايات المتحدة بشدة، لكن بالتأكيد لا توجد مناوشات، لأنهم أصلا لا يتواصلون مع بعضهم بعضا، لقد قرر الإيرانيون أنه لا يمكن أن يكون هناك اتصال مع الولايات المتحدة".

"أعتقد أنها ممكنة عندما يكون الجانب الإيراني جاهزًا لذلك، لكن لا يمكنني التحدث باسم الإيرانيين. من حيث المبدأ، على الأرجح، إذا تم إحراز تقدم ملموس، إذا بدأت على الأقل استعادة الحد الأدنى من الثقة المتبادلة، فربما يغير الإيرانيون رأيهم".

وبخصوص المحادثات المباشرة، أوضح أوليانوف

واختتمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع للجنة تضم وفودا من الدول المعنية بالاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، واتفقت الأطراف على مواصلة المشاورات على مستوى الخبراء لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.

من جانبه، أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع اللجنة، وفقا لبيان الخارجية، أن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران "هو الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء الاتفاق النووي".

وأكد أن "طهران مستعدة بشكل كامل وفوري للتراجع عن خطواتها النووية، وبعد التأكد من رفع العقوبات ستتراجع طهران عن خطواتها النووية بشكل كامل".