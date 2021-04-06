وكالة: السفينة "سافيز" تعرضت للحادث بسبب انفجار قنابل ملتصقة في جسمها

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض سفينة إيرانية تحمل اسم "سافيز" لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في جسم السفينة.

طهران- سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن السفينة "سافيز" تعرضت للحادث وأنه وقع بسبب انفجار قنابل ملتصقة في جسم السفينة، التي تعمل منذ سنوات في تلك المنطقة على "مراقبة ودعم السفن الحربية الإيرانية الذين يتم إرسالها لمرافقة السفن التجارية".

ولم تؤكد إيران بشكل رسمي حتى الآن وقوع الحادث.

مصادر #العربية: تعرض سفينة إيرانية لهجوم قبالة سواحل إريتريا pic.twitter.com/JHMYRy7E6i — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 6, 2021

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن تقارير غير مؤكدة تفيد بوقوع الحادث، في الوقت الذي يشهد توترا عسكريا بحريا بين إسرائيل وإيران.

ونشرت الصحيفة تقريرا عن هذا الأمر بعنوان "استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر"، مضيفة: "السفينة التي تم استهدافها تحمل اسم "سافيز" وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني وتقوم بجمع معلومات استخبارية".