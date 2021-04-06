الشؤون الدينية التركية: لا تراويح في المساجد هذا العام

أعلنت الشؤون الدينية التركية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت عدم إقامة صلاة التراويح في رمضان هذا العام داخل المساجد.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد أكد علي أرباش رئيس الشؤون الدينية في تركيا، أن صلاة التراويح لن تقام في المساجد في رمضان القادم.

وقال إنه "نتيجة مشاوراتنا قررنا أنه من المناسب أداء صلاة التراويح في بيوتنا وليس في المساجد".

وحول ما إن كان القرار نهائيا، قال أرباش: "إذا أتيحت لنا الفرصة لأداء الصلاة في المساجد سنتخذ قرارًا بهذا الشأن ونشاركه مع شعبنا".

وعن التطعيم بلقاح كورونا أثناء الصيام، قال رئيس الشئون الدينية التركية: "لا بأس من التطعيم أثناء الصيام عند الضرورة"، مؤكدا أن "هذا لا يفطر".

ويعتبر هذا هو العام الثاني الذي تعلق فيه تركيا صلاة التراويح في المساجد، حيث سبق وعلقتها في رمضان العام الماضي، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.

وسجلت إصابات كورونا في تركيا منذ مارس/آذار الماضي، ارتفاعًا كبيرا، حيث تجاوز عدد الإصابات اليومي 40 ألف حالة.