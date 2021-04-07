روحاني: لأول مرة في تاريخها.. أمريكا تأتي وتعترف بفشلها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه لأول مرة في تاريخ أمريكا تأتي وتعترف بفشلها في شيء معين، مشيرا إلى أن الأمريكيون يبدون استعدادهم للتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا انتصار للشعب الإيراني.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، أن "بلاده مستعدة للعودة لالتزاماتها النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل".

وأوضح "فتحت صفحة جديدة من العلاقات الدولية باجتماع يوم أمس وإن أظهرت أمريكا مصداقيتها فإننا يمكن أن نتفاوض في إطار 4+1".

وأكد أنه "لأول مرة في تاريخ أمريكا تأتي وتعترف بفشلها بشيء معين، وأنها كانت منعزلة في زمن ترامب".

وأشار إلى أن "الأمريكيين يقولون اليوم أنهم جاهزون للتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا انتصار للشعب الإيراني".

وتابع "نحن مستعدون ونريد أن نحل القضايا والمشاكل".

وأردف قائلا "ثبت للعالم اليوم أن كل نشاطاتنا سلمية وأن التقنية النووية الإيرانية لا تشوبها شائبة ولم يعد هناك شك في سلميتها أبدا".

وعقدت في فيينا، أمس الثلاثاء، محادثات بين إيران والأوروبيين والروس والصينيين، لمناقشة ما يتعين على واشنطن وطهران القيام به، لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي.

وكررت طهران رفضها المقترح الذي قدمته واشنطن برفع العقوبات عنها تدريجيا، مؤكدة أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات، فيما وصف الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اجتماع اليوم بالقول: "لسنا متفائلين ولا متشائمين بنتائج اجتماع فيينا اليوم لكننا واثقون بأننا نمضي في الطريق الصحيح في هذا الشأن".

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بالتحلل من بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يعود للاتفاق، إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة إلى الاتفاق، ودون شروط مسبقة، ومن دون تفاوض جديد، أو إشراك أطراف جديدة في الاتفاق.