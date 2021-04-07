وكالة الدواء الأوروبية تعلن عقد مؤتمر صحفي اليوم بشأن لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت وكالة الدواء الأوروبية عن عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأربعاء، حول الأثار الجانبية المحتملة لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا.

ووفقا لـ"رويترز"، يتوقع أن تعقد وكالة الدواء الأوروبية المؤتمر الصحفي حول الآثار الجانبية المحتملة للقاح "أسترازينيكا" اليوم الأربعاء، الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وأوضحت "رويترز"، أن الوكالة الدواء الأوروبية ستعلن تقييمها حول إلى أي مدى قد تكون بعض حالات تجلط الدم لدى البالغين الذين تلقوا اللقاح مؤخرا مرتبطة بالتطعيم.

وكان مسؤول كبير في الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الدواء في أوروبا قد صرح، أمس، بأن هناك علاقة واضحة بين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض "كوفيد 19" وحالات تجلط الدم النادرة جدا في الدماغ، رغم أن السبب المباشر للجلطات لا يزال غير معروف.

فيما قالت وكالة الدواء الأوروبية في بيان بعد تصريحات ماركو كافاليري، رئيس فريق تقييم اللقاحات لديها، إنها لا تزال تجري مراجعة للقاح، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها يوم الأربعاء أو الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وكالة الدواء الأوروبية إن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق أي مخاطر، ودعمت منظمة الصحة العالمية اللقاح كذلك، فيما قالت الشركة سابقا إن دراساتها لم تجد خطرا أعلى للإصابة بالجلطات بسبب لقاحها.

وتحقق الوكالة في 44 تقريرا عن جلطة دماغية نادرة للغاية تُعرف باسم تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، حدثت بين 9.2 مليون شخص تلقوا اللقاح في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي.