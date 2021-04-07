ولاية أمريكية تعتمد قانون يمنع تغيير جنس القاصرين

اعتمدت سلطات ولاية أركانساس الأمريكية، اليوم الأربعاء، قانوناً يمنع تقديم الخدمات الطبية لتغيير الجنس للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عاماً، لتكون بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة تعتمد مثل هذا القانون.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، صوت البرلمانيون بالأغلبية لصالح اعتماد القانون، وتجاوز الفيتو الذي استخدمه محافظ الولاية أسا هاتشينسون، الذي اعتبره انتهاكاً بحق الأشخاص الذين يخضعون لمثل هذه العمليات حالياً.

ويُمنع الآن الأطباء من تقديم بعض الخدمات الطبية للقاصرين الراغبين في التحول جنسياً، مثل العلاج بالهرمونات وعمليات تغيير الجنس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه المشاريع القانونية يتم تحضيرها في 17 ولاية أمريكية أخرى على الأقل.

هذا وكان محافظ أركانساس، قد وقع في وقت سابق، قانوناً يمنع النساء المتحولات جنسياً من المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية.