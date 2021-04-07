غانتس يعلق على تورط إسرائيل في استهداف السفينة الإيرانية بالبحر الأحمر

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على اتهام إسرائيل باستهداف السفينة الإيرانية "سافز" في البحر الأحمر.

وأكد غانتس: "لا أتطرق إلى أي من العمليات التي تحدث في الشرق الأوسط ويتم نسبها إلينا أو لا يتم نسبها إلينا، إسرائيل ملزمة بالاستمرار بالدفاع عن نفسها، في كل مكان نواجه فيه تحديات ودواع عملياتية فإننا سنواصل عملياتنا فيه"، وذلك حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف غانتس: "لن أتطرق إلى أي عملية سواء كانت في الشمال أو الجنوب أو أي عمليات أخرى، نحن ملزمون بالدفاع عن إسرائيل، وملزمون بتنفيذ عمليات هجومية وسنفعل ذلك كلما وجدنا ذلك صحيحا".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق اليوم، تعرض السفينة الإيرانية "سافيز" لهجوم، أمس الثلاثاء في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة دون إصابة أي فرد من طاقم السفينة، لافتة إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة أنها من هاجمت السفينة الإيرانية "سافيز". وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة الإيرانية المتمركزة في البحر الأحمر، حوالي الساعة (7:30 صباحا التوقيت المحلي)".