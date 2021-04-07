أردوغان: "قناة إسطنبول" ستكون متنفسا جديدا للمنطقة بطول 45 كلم وعرض أقصاه 275 مترا

وقال أردوغان: "أكملنا إلى حد كبير استعداداتنا لشق "قناة إسطنبول" التي تعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية وأكثرها إستراتيجية في بلادنا".
#عاجل | #أردوغان: أكملنا إلى حد كبير استعداداتنا لشق " #قناة_إسطنبول " التي تعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية وأكثرها إستراتيجية في بلادنا
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 7, 2021
وأضاف أردوغان: "قناة إسطنبول، ستكون متنفسا جديدا للمنطقة ومن المخطط أن يبلغ طولها 45 كلم وعمقها 21 مترا وعرضها الأقصى 275 مترا".
#عاجل | #أردوغان: " #قناة_إسطنبول " ستكون متنفسًا جديدًا للمنطقة ومن المخطط أن يبلغ طولها 45 كلم وعمقها 21 مترا وعرضها الأقصى 275 مترا
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 7, 2021
هذا وأعرب أردوغان في وقت سابق عن رفضه قيام 104 جنرالات بإصدار بيان في منتصف الليل لتهديد الحكومة المنتخبة بالانقلاب، مشيرا إلى أنه ينم عن سوء نية.
اعتقلت السلطات الأمنية التركية، صباح اليوم الاثنين، عشرة ضباط متقاعدين وقعوا بيانا يؤكد أهمية اتفاقية مونترو التي تهدف لمنع عسكرة البحر الأسود لأمن تركيا.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الشرطة التركية استدعت 4 آخرين للمثول أمام القضاء خلال ثلاثة أيام في إطار التحقيق بشأن البيان.
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