مقتل 68 من عناصر طالبان في عمليات أمنية في أفغانستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 68 عنصرا من حركة طالبان خلال عمليات أمنية في 6 ولايات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كابول - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن "68 عنصرا من طالبان قتلوا وأصيب 64 آخرين في ولايات هرات، فارياب، فرح، بدخشان، قندوز وقندهار، خلال عمليات للجيش الأفغاني والقوات الأمنية خلال 24 ساعة".

وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان، رغم دخول الطرفين في محادثات سلام.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في فبراير/ شباط 2020 بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول والحركة.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، مؤخرا، مؤتمرا حول أفغانستان شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية، وحركة "طالبان"، وشخصيات أفغانية مستقلة؛ بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وباكستان، وكذلك المبعوث القطري الخاص.

ودعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، عقب مباحثات موسكو، الأطراف في أفغانستان إلى بدء مفاوضات فورية، بشأن وقف شامل لإطلاق النار، و"خارطة طريق" للتسوية السياسية.