فيلم أنيميشن روسي يحتل المركز الثاني في تصنيفات "نتفليكس"

احتل فيلم الأنيميشن الروسي "هانسيل وغريتل - وكالة التحكم السحرية السرية"، المركز الثاني من حيث عدد المشاهدات في الولايات المتحدة والعالم، وذلك في نهاية الأسبوع الأول من صدوره على منصة "نتفليكس".

ووفقا للخدمة الصحفية لشركة "روسكينو" الحكومية السينمائية الروسية، تم إصدار فيلم الانيمشن والمغامرات الكوميدي "Secret Magic Control Agency 2021" يوم 25 آذار / مارس الماضي على منصة نتفليكس، وتروي القصة أحداث حياة طفلين هانسل (الصبي) و غريتل (الفتاة) حيث يصبحان عميلين سريين، وعليهما الاستعانة بالسحر والذكاء والعمل الجماعي للبحث عن ملك مفقود.

وقال المنتج العام لـشركة "ويزرت أنيميشن" الروسية، لصناعة الرسوم المتحركة، فلاديمير نيكولاييف: "نحن سعداء جدًا بهذه النتيجة. حصد فيلم الكرتون "هانسيل وغريتل - وكالة التحكم السحرية السرية" مشاهدات عالية من مختلف البلدان. ومن الجيد أيضًا الحصول على تقييمات جيدة من قبل من المتخصصين. أظهر إصدار الفيلم على نتفليكس أن الرسوم المتحركة الروسية مطلوبة في الخارج ويمكن أن تحتل مراكز عالية وتنافس الأفلام الغربية. احتل الفيلم المرتبة الأولى من حيث المشاهدات في العديد من البلدان مثل البرازيل وفرنسا واليونان والدول الاسكندنافية وغيرهم".

© Photo / Wizart 2021 فيلم الأنيميشن الروسي هانسيل وغريتل - وكالة التحكم السحرية السرية

بدورها، أشارت الرئيسة التنفيذية لشركة "روسكينو" يفغينيا ماركوفا، إلى أن الرسوم المتحركة الروسية أصبحت أكثر أنواع المحتوى الروسي شعبية على الساحة العالمية منذ عدة سنوات، وقالت:

"نحن سعداء بالنجاح الذي حققته شركة ويزرت أنيميشن، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من الشركات الرائدة في تصدير الرسوم المتحركة الروسية".

واحتتمت بقولها: "تجدر الإشارة إلى أن المحتوى الروسي ينال شعبية واسعة في الآونة الأخيرة. وتركز الشركات الروسية بشكل متزايد على القصص العالمية التي تهم الجمهور العالمي، وهذا بلا شك هو الاتجاه الصحيح للنجاح في الأسواق الدولية".