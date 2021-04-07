بوتين خلال لقائه باشينيان يكشف عن القضية الأكثر أهمية وحدة في قره باغ... فيديو

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في موسكو، اليوم الأربعاء، وبحدث معه القضايا الثنائية والحادة في قره باغ.

وقال بوتين: "بالطبع، لدينا الكثير لنتحدث به فيما يتعلق ببناء العلاقات الثنائية، لكن بالطبع، القضية الأكثر أهمية والأكثر حدة هي تسوية الوضع في قره باغ".

وتابع بوتين قوله "التبادل التجاري بيننا عالي، لكن في الوقت نفسه، خلال العام الماضي، ولأسباب مختلفة، تتعلق في المقام الأول بوباء فيروس كورونا، شهدنا انخفاضًا طفيفًا. أنا متأكد من أننا في المستقبل القريب جدًا سنتمكن، ليس فقط من استعادة المستوى، وأيضًا للمضي قدمًا".

جاءت هذه الزيارة، بعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمناقشة قضايا التعاون بين البلدين في غداء عمل، بما في ذلك استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية وطرق النقل.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.