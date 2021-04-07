كوريا الجنوبية تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا لتلقيح كبار السن

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تعتزم تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالات كبار السن وسط مخاوف من أعراض جانبية، في وقت تستعد الوكالة الأوروبية للأدوية لقول رأيها في سلامة اللقاح.

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن البلاد ستعلق تلقيح من هم في سن 60 أو أقل، كما ستعلق استخدامه مع المدرسين في المدارس ورياض الأطفال بدءا من الغد.

ونقلت عن وكالة مراقبة الأوبئة الكورية أن القرار اتخذ بشكل استباقي تقديما لسلامة المواطنين، موضحة أنها ستجري مشاورات بعد إصدار وكالة الأدوية الأوروبية رأيها.

كانت امرأة في العشرينات من عمرها قد شخصت إصابتها بتجلطات في القدمين والرئتين يوم الاثنين الماضي بعد تلقيها اللقاح الشهر الماضي، وكانت قد ظهرت عليها أعراض لذلك بعد تلقيحها بـ 12 يوما، وفقا ليونهاب.

وأعلنت فلاديميرا يالمانوفا، مسؤولة الإعلام في الوكالة الأوروبية للأدوية، أن لجنة تقييم المخاطر الدوائية التابعة للوكالة لم تتوصل بعد إلى نتائج تخص لقاح استرازينيكا.

وقالت يالمانوفا لوكالة سبوتيك، "لا نتيجة، والمراجعة جارية حاليًا. سوف نتواصل ونعقد إيجازًا صحفيًا بمجرد الانتهاء من المراجعة. وهذا من المتوقع يوم الأربعاء 7 نيسان/أبريل أو الخميس 8 نيسان/ أبريل. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول توقيت المؤتمر الصحفي في أسرع وقت ممكن".

وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي أن تجارب جديدة أجريت على أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأميركية وبيرو وتشيلي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 بالمئة، ضد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه فعّال بنسبة 100 بالمئة في منع الأعراض المرضية الشديدة المرتبطة بالفيروس.