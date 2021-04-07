ساحل العاج تتخذ قرارا بشأن عودة لوران غباغبو بعد تبرئته من جرائم ضد الإنسانية

قالت الحكومة في ساحل العاج، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس السابق لوران غباغبو بمقدوره العودة للبلاد بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تعود للعامين 2010 و 2011".

الجزائر- سبوتنيك . وقال متحدث باسم الحكومة نقلا عن الرئيس الحسن وتارا في بيان إن "لوران غباغبو و شارل بلي غوديه (وزير الشباب السابق) يستطيعان العودة إلى البلاد"، موضحا أن "الرئاسة ستتكفل بتكاليف سفر غباغبو وعائلته".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية برأت، الأربعاء الماضي، رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، مؤيدة بذلك الحكم الصادر في 2019 لفائدته. وكانت وجهت اتهامات له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بدوره المزعوم في أحداث عنف أعقبت الانتخابات التي نظمت ببلاده في 2010-2011.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة، شيلي إيبوي أوسوجي، في تلاوته لحكم الهيئة "بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحاكمة". واعتبر المدعون أن قضاة جرائم الحرب ارتكبوا أخطاء جسيمة باستنتاجهم أنهم فشلوا في إثبات قضيتهم ضد الرئيس السابق وشريكه في التهمة تشارلز بلي جودي.

وبرأ قضاة غرفة المحاكمة، غباغبو، وبلي جودي، من اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بدورهم المزعوم في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في ساحل العاج في 2010-2011.