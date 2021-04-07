المفوضية الأوروبية تخصص 123 مليون يورو لبحوث عاجلة حول سلالات فيروس كورونا

بروكسل - سبوتنيك . وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "ستوجه المفوضية 123 مليون يورو من "هورايزون يوروب" (أفق أوروبا)، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم البحث والابتكار، لاستكشاف خيارات فيروس "كورونا"، بشكل عاجل".

وأشارت المفوضة الأوروبية للابتكار والبحوث، ماريا غابرييل، في هذا الصدد، إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل جمع كل الموارد المتاحة لها لمكافحة الوباء والمشاكل التي تسبب طفرات جديدة لفيروس "كورونا" المستجد. وبحسب قولها، الذي ورد في البيان، بأنه من المهم العمل على الكشف المبكر عن السلالات الجديدة وتنظيم وتنسيق التجارب السريرية للقاحات الجديدة ضد (السلالات) وطرق علاجها، مع ضمان التجميع المناسب وتبادل البيانات في جميع هذه المراحل.

وأعلنت المفوضة الأوروبية للصحة، ستيلا كيرياكيدس، في أوائل آذار/مارس، أن المفوضية الأوروبية ستخصص 200 مليون يورو لتحسين تشخيص السلالات الجديدة من "كوفيد-19" في الاتحاد الأوروبي ، وأنها تريد إنشاء "مكتبة" لطفرات الفيروسات وتقديم بيانات عنها لمطوري اللقاحات، مشيرة إلى أن انتشار أنواع جديدة من فيروس "كورونا" يمثل تهديداً حقيقياً يجب التصدي له، وأنه من المهم أن يعمل الاتحاد الأوروبي على جبهتين. الأولى - في مجال تحسين التعرف على السلالات الجديدة ، والثانية - في مجال صنع لقاحات ضدها.