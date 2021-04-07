وكالة الأدوية الأوروبية: إدراج التجلطات الدموية ضمن الآثار الجانبية النادرة لأسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، وجود صلة محتملة بين التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لـفيروس كورونا، وحدوث حالات إصابة "نادرة" بالتجلطات الدموية، لافتة إلى أنه يجب إدراج ذلك العرض ضمن الآثار الجانبية للقاح.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الوكالة الأوروبية، في بيان اليوم الأربعاء إن "هناك صلة محتملة بحالات نادرة جدا من الإصابة بتجلطات دموية غير عادية ولقاح أسترازينيكا"، مضيفة أنه "يجب إدراج التجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية ضمن الآثار الجانبية للقاح".

وتابعت أن "الفوائد الإجمالية لا تزال إيجابية وأكثر من مضاره".

هذا وأعلنت العديد من الدول تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالات كبار السن وسط مخاوف من أعراض جانبية، بعد تسجيل حالات للجلطات الدماغية بعد تلقي اللقاح.

وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي أن تجارب جديدة أجريت على أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأميركية وبيرو وتشيلي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 بالمئة، ضد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه فعّال بنسبة 100 بالمئة في منع الأعراض المرضية الشديدة المرتبطة بالفيروس.