"مصر في الصدارة والسعودية خارجها"... "فوربس" تنشر قائمة أثرياء العالم 2021

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تصنيفا سنويا جديدا لأغنى أغنياء العالم عام 2021، الذي لم يتضمن مجددا أغنياء من المملكة العربية السعودية.

وذكرت مجلة "فوربس"، أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا، إلا أنه تمت إضافة أسماء جديدة إلى قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث ضمت القائمة 493 اسما جديدا، وتمت الإضافة بمعدل ملياردير كل 17 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي في عدد أصحاب المليارات حول العالم ليصل إلى 2755 مليارديرا.

ووفقا لقائمة "فوربس" الخامسة والثلاثين لأغنى أغنياء العالم، تصدر رجل الأعمال المصري، ناصيف ساويرس، قائمة أغنياء العرب، واحتل المرتبة 297 عالميا بثروة تقدر بـ8.3 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الثانية عربيا رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، بثورة تبلغ 4.8 مليار دولار، واحتل رجل الأعمال الجزائري المرتبة 589 في التصنيف العالمي.

وحل في المرتبة الثالثة عربيا، رجل الأعمال الإماراتي، ماجد الفطيم، بثروة تقدر 3.6 مليار دولار، وجاء في المرتبة 831 في التصنيف العالمي، فيما خلى تقرير "فوربس" من أغنياء السعودية.

وكانت "فوربس" قد استبعدت في العام 2018 للمرة الأولى أثرياء السعودية من التصنيف. وعزت المجلة حينها قرار الاستبعاد هذا إلى ضعف المعلومات بشأن ثرواتهم، بعد احتجازهم خلال حملة السلطات السعودية لمكافحة الفساد ذلك العام، وما تم في صفقات الإفراج عن عدد منهم، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.