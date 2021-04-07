صحيفة: إسرائيل قد تلغي قريبا شرط ارتداء الكمامة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل، ربما تتخلى قريبا عن قيد ارتداء الكمامات خارج المنازل.

وبحسب الصحيفة، اليوم الأربعاء، فإن السبب في هذه الخطوة، هو تراجع أعداد المصابين، في إسرائيل إلى أقل من 4900 إصابة.

أفادت القناة "12" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن وزارة الصحة أيدت بالفعل هذه الخطوة، طالما أن الوضع لا يزال إيجابيا، وسيتم تغيير النظام بداية من 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات قررت الانتظار إلى ما بعد ما يعرف بـ "يوم الاستقلال"، الموافق 15 أبريل، لتقليل فرص انتشار الوباء جراء الاحتفالات.

من جانبه، أقر رئيس خدمات الصحة العامة شارون أرولي أن مسؤولي الوزارة ناقشوا هذه الخطوة.

وقال الدكتور إيال ليشيم، مدير مركز طب السفر وأمراض المناطق المدارية: "مع انخفاض عدد الإصابات وتلقيح غالبية السكان أو شفائهم، سيكون من المنطقي من منظور علم الأوبئة والصحة العامة، التخلي عن هذا الشرط (الكمامة)".