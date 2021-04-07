الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا مجددا ويتحدث عن "العمل الإجرامي اللئيم"

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "القوات البحرية لن تتوانى في مسار تعزيز قدراتها".

قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "أمننا واستقرارنا ونمونا الاقتصادي والعلمي وعزتنا الدولية لا تروق للأمريكيين ولن ننسى أبدا عملهم الإجرامي واللئيم في اغتيال القائد قاسم سليماني والعالم محسن فخري زاده"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف تنكسيري، أن "الاستكبار العالمي يدعم بحماقة انظمة ظالمة وقاتلة للأطفال، ولكن كيدهم سيرتد الى نحورهم وقد افتضح امرهم امام انظار العالم بوسائل الاعلام الباطلة هذه".

وأكد الجهوزية القتالية للجزر والمواقع العسكرية التي زارها خلال فترة عيد النوروز، وقال: "لا نتردد لحظة في مسار تعزيز القدرات ولله الحمد أن قواتنا الباسلة والأبية واليقظة دوما هي اليوم في أتم الجهوزية للدفاع الشامل عن الوطن الإسلامي".

وكان القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، قال إن الحرب العسكرية خرجت من ذهن العدو الذي أصبح لا يفكر حتى في الحلم بالحرب ضد الشعب الإيراني. واعتبر سلامي أن "وجود الشهداء من شأنه ترسيخ الثورة ومنع الأعداء من التطاول على الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أن "ما نراه اليوم هو أن إيران وبقيادة آية الله الخامنئي قد حققت التقدم والتألق وأصبحت أرض الحرية والاستقلال وأرض التصدي للمعتدين وسحقهم". وتابع "مثلما قال سماحة القائد فإن الشهداء هم مظهر القدرة واليوم بفضل الباري تعالى أصبح الشعب الإيراني شامخا وذا مكانة في ظل ثقافة التضحية والشهادة".