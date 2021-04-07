روسيا وإسرائيل توقعان مذكرة تعاون في المجال الأمني

وقعت روسيا وإسرائيل، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الأمن، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي.

ووفقا لصحيفة "تايم أوف إسرائيل" جاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية: "أن الوزير أمير أوحانا وقع اليوم مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية ووزارة الداخلية الروسية".

وتابع البيان: "بدأت الاتصالات الأولى بين الوزارات في عام 2013.. وبعد سنوات من العمل الجاد تم اليوم توقيع الاتفاقية".

وبحسب البيان: "تنص الاتفاقية على التعاون في مجال الأمن وإنفاذ القانون، بما في ذلك مكافحة جرائم العنف، ومكافحة وتمويل الإرهاب، ومكافحة الجرائم الاقتصادية، ومكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة، والكشف عن القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وغيرها".

من جانبه علق الوزير بقوله: "هذا إنجاز دبلوماسي مهم، سيعزز العلاقات بين البلدين، ويزيد الأمن لمواطني إسرائيل وروسيا. أشكر نظيري الروسي فلاديمير كولوكولتسيف على الاتفاق".