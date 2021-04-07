أورسولا فون دير لاين تتعرض لموقف محرج خلال زيارتها إلى تركيا... فيديو

تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين ، لموقف محرج خلال اجتماع عقدته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

أظهر مقطع فيديو، أورسولا وهي متفاجئة، بعدم وجود كرسي لها إلى جوار أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث وضع كرسيان فقط.

وتمتمت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، وظهرت لا تعرف أين تجلس، بينما جلس رئيس المجلس الأوروبي والرئيس التركي على كرسيين يتوسطان القاعة، لتجد نفسها أخيرا على الأريكة الجانبية مقابل وزير الخارجية التركي جاوييش أوغلو، الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK — Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) April 6, 2021

وعلق المتحدث باسمها إريك مامر، اليوم الأربعاء، قائلا: "فوجأت الرئيسة فون دير لاين. قررت التغاضي وإعطاء الأولوية للجوهر. لكن هذا لا يعني أنها لا تولي أهمية للحادث".

وقال المتحدث باسمها: "تتوقع السيدة فون دير لاين أن تعامل وفقا لقواعد البروتوكول، وطلبت من مكتبها ضمان عدم تكرار هذا النوع من الحوادث في المستقبل".