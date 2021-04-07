إسرائيل: نستعد لتهديدات إيرانية ومواجهة وشيكة على جبهات مختلفة

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل هي الدولة الأقوى في المنطقة وستبقى كذلك لأنه "لا يوجد لديها خيار آخر"، مشيرا إلى استعدادها لمواجهة متعددة الجبهات.

وجاء في تعليق له على الهجوم الذي استهدف السفينة الإيرانية في البحر الأحمر أمس: "نحن نستعد هذه الأيام لمواجهة جبهات مختلفة في الجنوب والشمال، وأيضا أمام التهديدات التي تضعها إيران أمامنا، سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة عن طريق وكلائها في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت شبكة "آي 24 نيوز" العبرية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي خلال مشاركته في مراسم لإحياء الذكرى العاشرة للقبة الحديدية أن إسرائيل هي "الدولة الأقوى في المنطقة وستبقى كذلك"، متابعا: و"ذلك لأجل أمرين؛ أولهما أنه لا يوجد لديها خيار آخر، وبفضل أولئك الذين يتحملون هذا العبء بهذه الطريقة الجيدة والهامة".

وأشار غانتس إلى أن إسرائيل لديها أنظمة هجومية تعمل 24 ساعة في الأسبوع خلال 365 يوما في العام، واستعداد للعمل في أي ساحة، ولأي مسافة وحجم يتطلب من الجيش الإسرائيلي.

وتابع: "في نهاية الأمر تم هنا تطوير نظام هو الرائد عالميا بكل ما يرتبط بالدفاع الجوي في النطاقات ذات الصلة. أنظمة تمنع عنا ولأجلنا كل التهديدات الأكثر قسوة وهذا التهديد بالنيران أمام الجبهة المدنية".

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، تعرض السفينة التجارية الإيرانية "سافيز" لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة دون إصابة أي فرد من طاقم السفينة، لافتة إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، كشفت أمس الثلاثاء، عن تعرض سفينة إيرانية تحمل اسم "سافيز" لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في جسمها.

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة أنها من هاجمت السفينة الإيرانية "سافيز".