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    انتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021

    نتنياهو لأمريكا: لن نكون ملزمين بأي اتفاق مع إيران

    © AP Photo / Ariel Schalit
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    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي.

    جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة إحياء "ذكرى الكارثة والبطولة"، التي  يحيي فيها الإسرائيليون وبعض اليهود في العالم ذكرى المحرقة النازية (هولوكوست) وعمليات التمرد التي قام اليهود بها تلك الأيام.

    وقال نتنياهو بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية: "علمنا التاريخ أن مثل هذه الاتفاقيات مع مثل هذه الأنظمة المتطرفة لا قيمة لها. أقول حتى لأفضل أصدقاء لنا في العالم (في إشارة للأمريكيين) -

    إن الاتفاق الذي يمهد الطريق لأسلحة إيران النووية لن يكون ملزما لنا. وما يلزمنا هو منع كل من يريد تدميرنا من تنفيذ مؤامرته ".

    تصريحات نتنياهو تأتي على خلفية عقد مباحثات في فيينا أمس الثلاثاء، بين إيران والأوروبيين والروس والصينيين، لمناقشة ما يتعين على واشنطن وطهران القيام به، لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي.

    وقال مراقبون، إن "الاجتماعات رغم إيجابيتها لم تحقق أي خروقات للأزمة، في ظل التعنت الأمريكي والإصرار على الشروط التي أعلنتها مسبقا عن توسيع الاتفاق النووي، وتضمين بعض الدول داخله".

    وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يعود للاتفاق، إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة إلى الاتفاق، ودون شروط مسبقة، ومن دون تفاوض جديد، أو إشراك أطراف جديدة في الاتفاق.

    وفي 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بالتحلل من بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

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