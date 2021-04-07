وضع علامات تمييزية على منازل المصابين بكورونا في فنزويلا... فيديو

قال لويس دوكي، عمدة بلدية سوكري في ولاية ياراكوي، مشيرا إلى لافتة من الورق الأبيض معلقة على منزل ويظهر بها دائرة حمراء ويقطعها خط، في إشارة تحذيرية لاجتناب البيت: "نحن نحمي شعبنا".

View this post on Instagram A post shared by Luís Adrían Duque (@luisadrianduque)

وأضاف في مقطع فيديو نُشر هذا الأسبوع على حسابه في "إنستغرام" هذا يشير إلى وجود حالة "كوفيد" أو حالة اشتباه في "كوفيد"، لذا فعلى الناس الحذر.

وقال دوكي للإذاعة المحلية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جذرية مع تعامل فنزويلا مع موجة ثانية من فيروس كورونا، مضيفا أن الفوائد بما في ذلك المساعدات الغذائية وغاز الطهي يمكن قطعها إذا لم يمتثل الناس لأوامر الحجر الصحي.

وأثارت خطوة دوكي، عضو الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، اتهامات بالتمييز.

وكتبت تامارا سوجو، محامية مدافعة عن حقوق الإنسان، على "تويتر": "يجب أن نندد به، وأن نتمنى له علاوة على ذلك صحة جيدة حتى لا يضطر إلى تمييز نفسه".

تشهد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عودة ظهور الفيروس بعد الذروة الأولى في أغسطس/ آب الماضي، حيث أبلغ عن 1526 حالة إصابة جديدة و 15 حالة وفاة يوم الثلاثاء.