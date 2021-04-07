نتنياهو: الاتفاقات مع النظام الإيراني لا تساوي "قشرة ثوم"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الاتفاق النووي الذي عقدته الدول الكبرى مع إيران، معتبرا أن الاتفاقات التي تعقد مع طهران لا تساوي "قشرة ثوم".

جاء هذا في تغريدة، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بمناسبة إحياء اليهود لذكرى المحرقة النازية (هولوكست).

وقال نتنياهو إن: "الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة".

وأضاف نتنياهو زعيم حزب الليكود: "ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم".

الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 7, 2021

​يأتي هذا عقب المباحثات التي عقدت في فيينا أمس الثلاثاء، بين إيران والأوروبيين والروس والصينيين، لمناقشة ما يتعين على واشنطن وطهران القيام به، لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي.

ومن المقرر أن تجتمع إيران والدول الكبرى يوم الجمعة بعد أن يضع خبراء خططا محددة حول الكيفية التي سترفع بها الولايات المتحدة العقوبات عن إيران وتعود بها إيران إلى التزاماتها وذلك في إطار المحادثات غير المباشرة التي بدأت أمس بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع إيران للرد بالتحلل من بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.