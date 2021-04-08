الصين تلجأ إلى آلاف من المدرسين والمعلمين لتعزيز التعليم في الريف

أعلنت الصين تخصيص جيشا من المعلمين والمدرسين لتعزيز التعليم في المناطق الريفية والنائية في البلاد.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن وزارة التربية والتعليم الصينية ستقوم بتوظيف نحو 85 ألفا من الخرجيين الجامعيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة الريفية في عام 2021 كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الإنعاش الريفي.

وبحسب الوكالة يأتي هذا التوظيف رئيسيا للمناطق التي كانت فقيرة سابقا وتلك التي تقطنها أقليات عرقية لتدعيم نتائج الحد من الفقر.

ومن المتوقع أن يعزز البرنامج القدرة التعليمية لبعض المواد الضعيفة في المدارس الريفية مثل الفنون واللغات الأأجنبية وتكنولوجيا المعلومات. كما دعا إلى بذل الجهود لضمان رواتب المعلمين وضمانهم الاجتماعي.

وأطلقت الصين برنامج توظيف المعلمين للخدمة الخاصة في عام 2006 بهدف إضافة خريجي الجامعات إلى موارد التعليم الإلزامي غير الكافية في المناطق الريفية.