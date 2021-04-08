منح مقاطعة ألمانية إذنا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن رئيس لجنة التطعيم الدائمة في معهد روبرت كوخ، توماس ميرتنز، اليوم الخميس، أن البيانات المنشورة عن لقاح "سبوتنيك V" الروسي تبدو جيدة جدا.

وقال ميرتنز خلال لقاء على قناة "زد دي إف" التلفزيونية: "البيانات المنشورة تبدو جيدة جدا، يمكنك قول ذلك وإذا تم اختبار اللقاح واعتماده، فلن يكون لدي أي شيء ضد استخدام هذا اللقاح".

وتعليقا على معلومات عن إبرام اتفاقية بين وزارة الصحة البافارية وشركة الأدوية "أر-فارم" بشأن نية شراء 2.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، قال ميرتنز: "أعرف عن هذه الأخبار من الصحافة أعتقد أنه من الإيجابي بشكل أساسي أن تبذل محاولات للتزود باللقاح لمكافحة الفيرزس".

وكشفت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الأحد، عن موقف بلادها بشأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا واستخفاف الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك V".

وقالت صحيفة "resett" النرويجية أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بتقديره التخلي عن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، مشيرة أن الدول الأوروبية تعاطت ببرودة مع أهمية اللقاح الروسي ولم تكن متحمسة له لأنه روسي دون مراعاة النتائج المخبرية وهذا ساري أيضا على الحكومة النرويجية".

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى.

وتزيد فعالية "سبوتنيك V" عن نسبة 90 في المئة، حيث يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.