تسجيل
08:23 GMT08 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عناصر القوات المسلحة من موزمبيق أثناء مرحلة الإسعافات الأولية من مسابقة غلوبينا (العمق) للغوص، في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري البحري، في سيفاستوبل، القرم، روسيا

    امرأة ناجية من "جحيم بالما" تروي قصصا مروعة لـ "سبوتنيك"

    © Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1046383200_0:0:2929:1647_1200x675_80_0_0_d112d791184af64010c933c2140a05f7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104081048614619-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B5%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/

    روت إحدى النساء الناجيات من المجازر، التي نفذها مسلحون إسلاميون متطرفون في منطقة بالما (شمالي شرقي موزامبيق)، وتدعى لوسيا خوسيه، قصة هروبها من الإرهابيين، وتختصرها بعبارة واحدة: "ما زلت أرى وجوههم".

    جوهانسبورغ - سبوتنيك. تقول خوسيه، وهي التي فقدت عددأ من أفراد أسرتها وبيتها، لوكالة "سبوتنيك": "كل شيء بدأ عند الساعة الثانية ظهرا، في 23 مارس/آذار، تركت منزلي وركضت نحو الأدغال؛ ومكثت في الغابة أركض لمدة أسبوع".

    الجيش في موزمبيق
    © Photo / EPA
    رئيس موزمبيق: استعدنا مدينة بالما من العناصر المسلحة
    وتضيف، "هربت بعيدا في تلك اللحظة، التي سمعت فيها إطلاق النار، لأنني عرفت للتو أنه قد يكون من جانب حركة الشباب (الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة المحظورة في روسيا)، أكثر ما يؤلمني، إلى اليوم، هو أنني ما زلت أستطيع رؤية وجوههم .. ورأيتهم يحملون بنادق كبيرة وصغيرة، فيما كان آخرون يتسلحون بالمناجل".

    وتابعت المواطنة الموزامبيقية، "وصلنا يوم الأحد (28 مارس/آذار)، الساعة 6 صباحا إلى كيويا، وعبرنا النهر في قارب صغير نحو ماغانديا؛ حيث مكثنا في منزل صغير يعود لأحد صيادي الأسماك، ثم عبرنا إلى كيتوندا".

    وكيتوندا هذه، هي منطقة صغيرة في مقاطعة "بالما"، حيث يوجد سكن لموظفي شركة "توتال" النفطية الفرنسية، التي تدير أعمالا في المنطقة.

    تقول خوسيه، "من هناك بدأنا مع بعض عمال شركة "توتال" شق طريقنا نحو سفينة تنزانية راسية، كنّا أكثر من 500 شخصا نحاول الوصول إلى السفينة؛ وعند صعودنا كان على متنها أكثر من 1500 لاجئا".

    وأبحرت السفينة، التي أوصلت لوسيا خوسيه ومن معها، إلى مخيم للمهجرين من "بالما"، يقع في مدينة بيمبا (420 كلم جنوبي بالما).

    فقدت خوسيه كثيرا من اشيائها التي كانت تملكها بسبب الهجوم الإرهابي، واضطرت إلى ترك منزلها والهرب؛ وفي هذا الصدد، تقول لـ "سبوتنيك": "في هذه المحنة فقدت الكثير من الأشياء والملابس، وتركت زوجي في بالما وأم حفيدي، ولا أعرف أين هم الآن .. لقد فقدت منزلي".

    وتؤكد لوسيا خوسيه الناجية من المجزرة في "بالما"، أنها ما زالت ترتعش لمجرد استرجاع الذكريات؛ وتقول، "لا أشعر برغبة في العودة إلى بالما، لكن إذا قالت الحكومة إنه يجب علينا العودة، فلن يكون أمامنا خيار سوى القيام بذلك".

    وأعلن رئيس موزامبيق، فيليبي نيوسي، أمس الأربعاء، استعادة سيطرة الحكومة على مدينة "بالما"، بعد أسبوعين من إعلان مسلحي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) السيطرة عليها.

    وهاجم مسلحون مجهولون المدينة، في 24 مارس/آذار، وفرضوا سيطرتهم الكاملة عليها، بحلول الـ 26 من الشهر نفسه.

    وفرّ عدد من السكان المحليين نحو الغابات المجاورة؛ ووصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الوضع الإنساني في منطقة الهجوم بأنه، "يثير القلق الشديد.

    انظر أيضا:

    المسلحون يغادرون بالما في موزمبيق وقوات الأمن تسيطر على المدينة
    جنوب أفريقيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من مدينة بالما في موزمبيق
    رئيس موزمبيق: استعدنا مدينة بالما من العناصر المسلحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح يسيرون على الجسر البنفسجي (جسر الملاك) الذي يربط جزيرتي بانفول وباركجي في محافظة تشلا الجنوبية في كوريا الجنوبية، 6 أبريل 2021
    الجزر "البنفسجية" في كوريا الجنوبية محط أنظار السياح
    كاريكاتيرتسريبات فيسبوكية
    تسريب بيانات فيسبوك
    إنفوجرافيك... القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا
    القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك