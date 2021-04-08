فيكتور: دراسات ما بعد تسجيل اللقاح الروسي "إيبيفاك كورونا" تكتمل في نهاية الصيف

أعلن مدير مركز "فيكتور" للبحوث البيولوجية، في روسيا، رينات ماكسوتوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر الانتهاء من دراسات ما بعد التسجيل للقاح "إيبيفاك كورونا" في نهاية صيف 2021.

موسكو- سبوتنيك. وقال ماكسوتوف، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال ذي صلة: "في نهاية صيف 2021".

وأضاف ماكسوتوف، لم يتم كشف أي ردود فعل سلبية جديدة للقاح "إيبيفاك كورونا"، فهو عمليًا لا يسبب آثارًا جانبية.

وأردف ماكسوتوف مجيبا على سؤال بهذا الخصوص: "لا، اللقاح تم تحمله بسهولة، فهو عمليًا لا يسبب آثارًا جانبية. لم يتم كشف ردود فعل سلبية جديدة، عدا تلك الموضحة في التعليمات (ألم لمدة قصيرة في موقع الحقن، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة)" .

وأفاد ماكسوتوف، بأن المركز العلمي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" يخطط للتقدم بطلب لتسجيل لقاح "إيبيفاك كورونا"، في بلدان أخرى، وهناك اهتمام بهذا اللقاح.

وأوضح ماكسوتوف: "نخطط للقيام بذلك. هناك بالتأكيد اهتمام بلقاحنا. تلقينا أكثر من 60 طلبا من منظمات ومؤسسات أجنبية".

وأشار مدير المركز، إلى أن تلبية الطلب في السوق الروسية وضمان حماية المواطنين الروس تظل أولوية.

وختم ماكسوتوف: "إذا حدث تحور (طفرة) مفاجئ للفيروس وفي تلك المناطق، التي اخترنا منها الببتيدات (سلسلة أحماض أمينية)، تحدث طفرة ونحتاج إلى تحديث اللقاح، فلن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد لتحديث مكونات اللقاح".

يذكر، بأن "إيبيفاك كورونا"، ثاني لقاح مسجل في روسيا للوقاية من عدوى "كوفيد-19". وتم تطوير هذا اللقاح في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بعد لقاح "سبوتنيك في" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة. ويتطلّب أخذ جرعتين تفصل بين الواحدة والأخرى ما لا يقل عن 14 إلى 21 يومًا.

وكانت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أكدت أن فاعلية لقاح "إبيفاك كورونا" تبلغ 100بالمئة، وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من اختباراته السريرية.