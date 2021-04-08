نجاح زراعة جزء من رئة لامرأة مصابة بفيروس كورونا

أجرى الأطباء في مستشفى جامعة "كيوتو" في اليابان أول عملية لزرع جزء من الرئتين لامرأة مصابة بفيروس كورونا من متبرعين أحياء.

وعانت المريضة من مضاعفات الالتهاب الرئوي الناجم عن "كوفيد-19" ، وكان من المستحيل استعادة عمل الرئتين المتضررتين من التليف، إذ وضعت على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم "ECMO"، الذي يكرر وظائف القلب والرئتين.

واستغرقت العملية 11 ساعة، بعدما وافق زوج المريضة وابنها على التبرع، وترقد حاليا في العناية المركزة، وإذا تعافت ستتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية كما هو متوقع خلال ثلاثة أشهر. وفقا لقناة "روسيا 24".

يذكر أن العديد من المرضى الذين اصيبوا بفيروس "كورونا" عانوا من ضيق في التنفس، كما تقلصت لديهم القدرة على التحمل، خصوصاً بعد تعرض الرئة لهجوم شرس من الفيروس الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف في الرئة.