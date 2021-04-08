اتفاقية تلزم كوريا الجنوبية بتحمل مليار دولار لوجود القوات الأمريكية على أراضيها

وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا على اتفاق يلزم الأولى بتحمل جزء من تكاليف وجود القوات الأمريكية على أراضيها.

وبحسب وكالة "يونهاب" فقد وقع اليوم الخميس نائب وزير الخارجية الأول تشوي جونغ-كون ووروب رابسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية في سيئول اتفاقا لتقاسم التكلفة الدفاعية، حيث تسعى سيئول إلى تسريع عملية التصديق محليا للمساعدة في دفع استقرار القوات الأمريكية المتمركزة هنا.

وبحسب الاتفاق فسوف تتحمل سيئول 1.183 تريليون وون (1.05 مليار دولار) لهذا العام، ارتفاعا من 1.038 تريليون وون في 2019، من تكلفة نشر القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28,500 جندي أمريكي في كوريا.

وسترسل الحكومة الكورية الاتفاق الذي يسمى اتفاقية التدابير الخاصة إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه في أسرع وقت، وفقا للخارجية.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق الأحدث، الذي سيستمر حتى 2025 الشهر الماضي، بعد عام ونصف من مفاوضات شاقة أثارت مخاوفا حول تقويض التحالف، في مواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المستمرة.

وتتحمل سيئول منذ عام 1991 جزءا من تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا، بموجب اتفاقية التدابير الخاصة بما يشمل بناء المنشآت العسكرية، والثكنات والمرافق التدريبية والتشغيلية ومرافق الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.