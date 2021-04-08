أردوغان يتحدث عن إنشاء "بنك إسلامي كبير" ويؤكد على حماية اللاجئين

طرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فكرة إنشاء بنك إسلامي كبير لخدمة البنية التحتية في العالم الإسلامي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تصريحات قال فيها إنه "من الممكن تفعيل فكرة إنشاء بنك إسلامي كبير على أساس منصة إلكترونية تلبي في آن احتياجات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية وتمويل البنية التحتية المتزايدة في العالم الإسلامي".

#عاجل | #أردوغان: من الممكن تفعيل فكرة إنشاء بنك إسلامي كبير على أساس منصة إلكترونية تلبي في آن احتياجات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية وتمويل البنية التحتية المتزايدة في العالم الإسلامي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2021

وتطرق أردوغان إلى مجموعة "الدةل الثماني الإسلامية النامية" (D-8)، حيث أشار إلى ضرورة تجديدها وفق المتطلبات الراهنة، وتحويلها إلى كيان يركز على المشاريع والإنجازات.

#عاجل | #أردوغان: علينا السعي لحماية اللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين الأراكانيين واليمنيين والسوريين الذين يعانون القهر والفقر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2021

وأكد الرئيس التركي على ضرورة حماية اللاجئين قائلا: "علينا السعي لحماية اللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين الأراكانيين واليمنيين والسوريين الذين يعانون القهر والفقر".

وفي وقت سابق، أكد أردوغان التزامه ببناء مشروع "قناة إسطنبول"، التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة، وقال: "أكملنا إلى حد كبير استعداداتنا لشق "قناة إسطنبول" التي تعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية وأكثرها استراتيجية في بلادنا".

وأضاف أردوغان: "قناة إسطنبول، ستكون متنفسا جديدا للمنطقة ومن المخطط أن يبلغ طولها 45 كلم وعمقها 21 مترا وعرضها الأقصى 275 مترا".