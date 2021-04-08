رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على "تويتر"

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، فيديو غريبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضم عددا من الحيوانات.

وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يستند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضا، معلقا على الفيديو قائلا: "كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".

ችግሮቻችንን ተጋፍጠን ለማለፍ እረስ በርሳችን እንደጋገፍ:: pic.twitter.com/stBLEc7EQ9 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 7, 2021

​يأتي ذلك بعد يوم من فشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة، في وقت

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من نهر النيل، كما حذر أيضا من أن القيام بملء السد بدون اتفاق ملزم قانونياً سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نحو لا يمكن تخيله.