الطاقة الذرية الإيرانية: نسعى لرفع إنتاجنا من "الكعكة الصفراء"

أكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، أن إيران تسعى لرفع إنتاجها من "الكعكة الصفراء" ليصل هذا العام إلى 40 كيلوغراما.

طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز کمالوندي في مقابلة مع صحيفة "جام جم" الإيرانية "نسعى لرفع إنتاجنا من الكعكة الصفراء ليصل هذا العام إلى 40 كيلوغرام".

وأضاف "إيران من ضمن الدول السبع الأوائل على مستوى العالم في مجال التخصيب، والصناعة النووية الإيرانية تأتي ضمن الدول الخمس الأوائل عالميا من حيث التقدم".

وأوضح کمالوندي أن "مفاعل أراك جاهز للاختبار البارد حيث يتم تشغيل المفاعل عادة بعد عام واحد من هذا الاختبار"، معبرا عن أمله في أن تتمكن بلاده من تجهيز مفاعل "أراك" لمرحلة الاختبار البارد والتشغيل الشامل في الوقت المناسب.

والشهر الماضي أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز تحت الأرض، بنوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة (آي. آر. 4)، في خرق آخر لاتفاق طهران مع القوى الكبرى.

في العام الماضي، بدأت إيران في نقل ثلاث سلاسل أو مجموعات من نماذج متقدمة مختلفة من مفاعل نطنز فوق الأرض إلى المحطة تحت الأرض.