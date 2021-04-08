وفقا لمؤشر الازدهار.. الإمارات الأولى عالميا في الرعاية الصحية

احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالميا في مجال الرعاية الصحية، بحسب مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد "ليجاتوم".

ووفقا للحساب الرسمي للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أن دولة الإمارات قد احتلت المركز الأول في تغطية الرعاية الصحية، وفقا لمؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم.

وبحسب موقع الإمارات اليوم، فقد علق عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة الإماراتي مؤكدا أن دولة الإمارات ستواصل تسخير قدراتها وإمكاناتها لتوفير الخدمات الصحية والفحوص المخبرية، وتقديم التطعيمات بكفاءة عالية، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة في استمرارية الأعمال والمرونة الوطنية في إدارة الأزمات الصحية.

وأوضح العويس أن هذا الجهد يتم من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية، وتوظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة، ما يرسخ الثقة بكفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على حماية صحة المجتمع، وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.

وأكد أن بلاده ماضية بقوة وثبات في مسارها نحو تحقيق الريادة العالمية، حتى في ظل الأزمات والتحديات.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد عرضت فيديو تحفيزياً على برج خليفة، بمناسبة يوم الصحة العالمي، لتعزيز الثقة وترسيخ التفاؤل بقدرة الدولة على عبور مرحلة جائحة كورونا.

يشار إلى أن مؤشر الازدهار العالمي هو تصنيف سنوي تم تطويره بواسطة معهد ليجاتوم وهو قسم تابع لشركة الاستثمار الخاصة ليجاتوم، ويعتمد الترتيب على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الثروة والنمو الاقتصادي والتعليم والصحة والرفاهية الشخصية ونوعية الحياة.

اعتبارًا من تصنيفات 2019 ، تم تصنيف 166 دولة وإقليمًا ، وتصدرت الدنمارك القائمة بشكل عام وأوروبا وسنغافورة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (المرتبة التاسعة بشكل عام) وكندا لأمريكا الشمالية (المرتبة 12 بشكل عام).