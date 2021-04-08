أول تعليق من تركيا على "فيديو إحراج" رئيسة المفوضية الأوروبية مع أردوغان

علقت السلطات التركية، اليوم الخميس، على "مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال اجتماع عقدته برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله: إن "السلطات في أنقرة احترمت بروتوكول الجلوس المعتمد خلال اللقاء"، موضحا أنه "تم تنفيذ بروتوكول الجلوس المعتمد من الاتحاد الأوروبي خلال لقاء أردوغان، رئيس المجلس ورئيسة المفوضية الأوروبيين في أنقرة".

#عاجل | وزير الخارجية التركي: تم تنفيذ بروتوكول الجلوس المعتمد من الاتحاد الأوروبي خلال لقاء #أردوغان رئيس المجلس ورئيسة المفوضية الأوروبيين في #أنقرة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2021

وظهرت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال الفيديو، في قاعة اجتماعات وهي مذهولة كأنها لا تعرف أين تجلس، بينما جلس رئيس المجلس الأوروبي والرئيس التركي على كرسيين يتوسطان القاعة، لتجلس فيما بعد على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي الذي يعد منصبه أدنى من منصبها في التسلسل الهرمي للبروتوكول.

وعلق المتحدث باسمها إريك مامر، قائلا: "فوجأت الرئيسة فون دير لاين. قررت التغاضي وإعطاء الأولوية للجوهر. لكن هذا لا يعني أنها لا تولي أهمية للحادث". وقال: "تتوقع السيدة فون دير لاين أن تعامل وفقا لقواعد البروتوكول، وطلبت من مكتبها ضمان عدم تكرار هذا النوع من الحوادث في المستقبل".