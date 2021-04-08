وزير الدفاع الإيراني: جذور التهديدات في المنطقة تعود لتدخلات من خارجها

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، إن "إيران وطاجيكستان والمنطقة كلها معرضة لتهديد الإرهاب"، معتبرا جذور مثل هذه التهديدات تعود غالبا لتدخلات من خارج المنطقة".

وقال العميد حاتمي، في ختام الجولة الثانية من المحادثات التي جرت بينه وبين نظيره الطاجيكي في طهران: "إنه تم بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية"، مؤكدا إلقاء الضوء على ماضي التعاون بين البلدين وبالطبع المشاكل القائمة أمام تطوير التعاون ولحسن الحظ توصلنا إلى تفاهمات جيدة لتطوير واستمرار التعاون"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ونوه إلى التهديدات المشتركة الموجهة للبلدين وقال: إن "إيران وطاجيكستان معرضتان لتهديد الإرهاب، وبطبيعة الحال فإن منطقتنا كلها معرضة لهذا التهديد الذي تعود جذوره بصورة رئيسية إلى تدخلات من خارج المنطقة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الطاجيكي، إننا "نعتبر تعزيز الأمن والتصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة بأنه رهن بتطوير التعاون الإقليمي كما نعتقد بأن التعاون بين البلدين يمكنه دعم الأمن فيهما".