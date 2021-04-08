أستراليا توصي باستخدام لقاح "فايزر" لمن تقل أعمارهم عن 50

أوصت أستراليا، اليوم الخميس، بإعطاء لقاح شركة "فايزر" للوقاية من مرض "كوفيد-19" لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما بدلا من لقاح شركة "أسترا زينيكا".

توصلت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا، أمس الأربعاء، إلى صلة محتملة بين لقاح أسترا زينيكا ومشاكل نادرة تتعلق بتجلط الدم لدى البالغين الذين حصلوا على اللقاح وقالت إنها أخذت بعين الاعتبار كل الأدلة المتاحة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا بول كيلي، إنه على الرغم من أن المخاطر منخفضة للغاية، إلا أن الخبراء الأستراليين غيروا نصائحهم بالنسبة لمن هم في خطر أكبر.

وستواصل أستراليا إعطاء لقاح أسترا زينيكا لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما؛ وفقا لـ "رويترز".

أعلنت هيئة تنظيم اللقاحات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 31 إصابة بجلطات دموية نادرة في المخ، أفضت تسع منها إلى الوفاة، بعد التطعيم بلقاح شركة "أسترا زينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".