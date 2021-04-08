المدمرة الصربية "باسارس 16" تستلم صواريخ "ستريلا-10" محدثة... فيديو

تلقت منصة الدفاع الجوي (PASARS-16) نسخة محدثة من صواريخ "ستريلا-10"، وأكمل مهندسو الدفاع المحليون مراجعتها، وقاموا بتثبيت رأس صاروخ موجه أكثر تقدمًا مع بدء مسرّع.

ومن المفترض أن تزيد هذه الابتكارات بشكل كبير من قدرات نظام الدفاع الجوي الصاروخي لمحاربة الأهداف المختلفة، بما في ذلك الطائرات المسيرة من مختلف الأنواع.

في السابق، تم تجهيز عربية الدفاع الجوي (PASARS-16) بصواريخ طائرات (R-13M ) تم استبدال محركاتهم وتعديل طالب الأشعة تحت الحمراء، يمكن لوسائل التدمير هذه أن تتفوق على عدو يحلق على ارتفاع يصل إلى 8000 متر وعلى مسافة حوالي 12000 متر.

New Artillery-Missile air defence system "PASARS-16" with modernized IR guided missile 9M37 (Strela-10M) with additional booster added:@MihajlovicMike @gunner_schmulke pic.twitter.com/FeRCPYZT9A — Zoran Vukosavljevic (@ZoranVukosavlje) April 6, 2021

​تم استخدام المدفع الأوتوماتيكي "بوفورز" (L70) عيار 40 ملم كسلاح مدفع، معدل إطلاق النار 240 طلقة في الدقيقة، تصل السرعة الابتدائية للقذيفة إلى 1000-1600 م/ث. مسافة الهزيمة حوالي 3000 متر.

يتم توفير فعالية استخدام هذه الأسلحة من خلال نظام حديث لمكافحة الحرائق مع قناة تصوير حراري.

تعتمد العربة "تيرمينيتور" (Terminator) على هيكل ثلاثي المحاور FAP-2026BS/AV، مزودة بقمرة قيادة وبرج تسلح مدرعان، يتم توفير الحماية من الألغام، قوة المحرك 280 حصان.

قدمت العربة لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، في الوقت نفسه، لا يزال عدد قليل من أنظمة الدفاع الجوي Strela-10 في الخدمة مع الجيش الصربي، وقد تم إتقان استخدام أنظمة "بانتسر إس1" (Pantsir-S1) المستلمة من روسيا بنجاح.