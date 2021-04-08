مقتل قيادي في "البوليساريو" بطائرة مسيرة مغربية

لقي قيادي عسكري كبير في جبهة "البوليساريو"، مصرعه في غارة شنتها طائرة مسيرة مغربية في الصحراء الغربية.

وبحسب شبكة "سويس إنفو" السويسرية، فقد "نقلت وكالة الأنباء الصحراوية" الناطقة باسم البوليساريو عن "وزارة الدفاع في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" بيانا جاء فيه "استشهد، الثلاثاء، قائد سلاح الدرك الوطني الشهيد الداه البندير، بميدان الشرف، أين كان في مهمة عسكرية بمنطقة روس إيرني بالتفاريتي"، المنطقة الواقعة شمالي الصحراء وتخضع لسيطرة البوليساريو.

وفيما حذفت وكالة الأنباء الصحراوية البيان من موقعها مساء أمس الأربعاء دون أي تفسير منها، فإن مسؤولا عسكريا صحراويا كبيرا أكد لوكالة "فرانس برس"، دون ذكر اسمه اسمه، أن البندير قتل "في هجوم شنته طائرة مسيرة (مغربية)".

وتابع أن "الداه البندير كان قد شارك لتوه في هجوم بمنطقة بير حلو ضد الجدار الرملي الذي يفصل بين المعسكرين ويمتد بطول يزيد عن ألف كيلومتر في الصحراء الغربية".

وبين المسؤول العسكري الصحراوي أنه "بعد ساعات قليلة وعلى بعد نحو 100 كم من موقع الهجوم على المغربيين، قتلت طائرة مسيّرة قائد الدرك، في منطقة تيفاريتي. لقد مات على الأراضي الصحراوية المحررة".

وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975، بحسب "رويترز".

في المقابل، يحاول المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الجبهة وقف إطلاق نار توسطت فيه الأمم المتحدة وأعلنت الحرب في أعقاب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مؤيدو ومقاتلو الجبهة لثلاثة أسابيع.