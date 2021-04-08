الرئيس الأمريكي يدعو إلى إيقاف العنف المسلح في بلاده ويصفه بالوباء

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى العمل على إنهاء انتشار الأسلحة والعنف المترتب نتيجة ذلك، مشبها الأمر بالوباء.

واشنطن - سبوتنيك. أكد الرئيس الأمريكي ضرورة رفع الحصانة التي يتمتع بها صناع الأسلحة في أعقاب هجمات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إن انتشار الأسلحة والعنف يشبه "الوباء"، موضحا أن الكونغرس يمكنه القيام بالكثير من أجل مواجهة هذا العنف المسلح.

وقال الرئيس الأمريكي "كفانا دعاء، وحان الوقت لبعض الأفعال"، داعيا مجلس الشيوخ إلى تمرير ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالحد من انتشار العنف المسلح في الولايات المتحدة.

كما دعا بايدن إلى ضرورة إنهاء "الحصانة" التي يتمتع بها صناع الأسلحة في أعقاب هجمات إطلاق النار الجماعية، موضحا أن ذلك سيكون ضمن أولويات إدارته.

وتشهد الولايات المتحدة منذ 26 مايو/ أيار الماضي احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.