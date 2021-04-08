تركيا تستدعي السفير الإيطالي وتدين "الوقاحة" بحق أردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الخميس، السفير الإيطالي في أنقرة، على خلفية التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء ماريو دراغي، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أدان وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، "بشدة" تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي المكلف، ووصفها بـ"الوقاحة".

#BREAKING 'We strongly condemn appointed Italian PM's unacceptable remarks on our elected president, return the impudent remarks': Cavusoglu — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 8, 2021

وكان ماريو دراغي قد اتهم الرئيس التركي بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين هذا الأسبوع، واصفا إياه (أردوغان) بأنه من "الطغاة".

وبحسب وكالة "رويترز" فإن فون دير ليين فوجئت عندما جلس شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان في قصره الرئاسي يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهر مقطع مصور، رئيسة المفوضية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب والمرأة الوحيدة في اللقاء، وقد وقفت لبرهة، وعبرت بحركة تكشف عن دهشتها من الرجلين قبل أن تجلس على أريكة مجاورة للمقعدين الرئيسيين.

وفي تعليقه على الواقعة قال رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين: "لا أتفق على الإطلاق مع سلوك أردوغان تجاه الرئيسة فون دير ليين". واعتبر أن ما حدث "لم يكن تصرفا لائقا"، معربا عن بالغ أسفه "للإهانة" التي تعرضت لها المفوضة.

وأضاف:

مع هؤلاء، دعونا نسميهم بأسمائهم، الطغاة، الذين يجد المرء نفسه، مع ذلك، مضطرا للتنسيق معهم، يجب أن يكون المرء صريحا عند التعبير عن رؤى وآراء مختلفة.

وقال تشاووش أوغلو معلقا على الحادثة: "لم نرغب في الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع، لكننا رأينا أنه في الخارج تسبب هذا في رد فعل وتوجهت اتهامات غير عادلة إلى تركيا. فهذه ليست المرة الأولى التي نستقبل فيها ضيوفا أجانب".

وتابع أن الضيافة التركية التقليدية معروفة في جميع أنحاء العالم، وأن اللقاء أجري وفقا للقواعد الدولية والبروتوكول المعتاد، موضحا أنه قبل إجراء أي اجتماع، يجتمع مسؤولو البروتوكول من كلا الجانبين ويتفقون على التفاصيل.

فيما قال الممثل الرسمي للمفوضية الأوروبية، إريك مامر، يوم الأربعاء، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أعطت أمرا لفريقها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذه المواقف في الزيارات الدولية المستقبلية. ووفقا لمامير، لم تشارك خدمة بروتوكول المفوضية الأوروبية في الرحلة هذه المرة بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.